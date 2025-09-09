İktidar her yıl olduğu gibi yine pembe hedeflerle donattığı Orta Vadeli Program’ı (OVP) açıkladı. 2026-2028 dönemini kapsayan OVP, bir önceki OVP ile halka sunulan tüm pembe hedefleri boşa çıkardı. OVP’nin pembe hedeflerine göre önümüzdeki 3 yılda enflasyon düşecek, işsizlik azalacak, kişi başına milli gelir 20 bin 987 dolar seviyesine kadar çıkacak. Ancak OVP’deki gerçekler vatandaşın daha fazla vergi ödeyeceğini, kamu kaynaklarını faizin yutacağını, kamunun elinde son kalan değerlerin de hızla satılacağını gösteriyor.

VATANDAŞA YÜKLENECEK

OVP verilerine göre, enflasyon bu yıl yüzde 28.5’e, gelecek yıl yüzde 16’ya düşecek. Oysa bir önceki OVP’de enflasyonun 2025’te yüzde 17.5’e, 2026’da da yüzde 9.7’ye düşeceği ilan edilmişti. Yeni OVP, daha bir yılı dolmayan OVP’deki hedeflerin adeta ‘çöp’ olduğunu ortaya koydu. Yeni OVP’de yüzde 28.5 öngörülen yıl sonu enflasyonunun da tutma ihtimali mümkün görünmüyor. Yeni OVP’ye göre bu yılın sonunda milli gelir 62.2 trilyona (1.569 milyar dolar) ortalama dolar kuru bu yıl 39.62 TL, seneye 46.59 TL olacak.

Kişi başına gelir bu yıl 17 bin 748 dolar olacak 2028’de 20 bin 987 dolara çıkacak. GSYH’nın bu yıl yüzde 3.3, seneye de yüzde 3.8 büyüyeceği tahmin edilen OVP’ye göre işsizlik bu yıl yüzde 8.5’e, seneye yüzde 8.4’e gerileyecek. İktidar kamu harcamalarını finansa etmek için yine vatandaşın cebine yüklenecek. OVP’ye göre, vatandaştan bu yıl 10.7 trilyon, seneye de 13.8 trilyon olmak üzere sadece 2 yılda 24.5 trilyon lira vergi toplayacak. Kamu kaynaklarından faize bu yıl 2 trilyon 53 milyar, seneye de 2.7 trilyon lira para aktarılacak.

Diyanet’e 174 milyar Saray’a 21 milyar

OVP ile önümüzdeki yılın bütçe ödenekleri de ortaya çıktı. OVP’ye göre 2026’da Cumhurbaşkanlığı bütçesi yaklaşık yüzde 26 artışla 16.9 milyar liradan 21.3 milyar liraya çıkarılacak. Cumhurbaşkanlığı’nın personel giderleri ise yüzde 61.7 gibi olağanüstü artarak 2.8 milyardan 4.5 milyara çıkacak. Bu yıl 130 milyar lirayı aşkın ödenek kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi ise 2026’da yüzde 34 arttırılarak 174.4 milyar liraya çıkarılacak. Bu kaynağın 149 milyar lirası imamların maaşına gidecek.

Seçim hazırlığı 2026 yılında

İktidarın seçime ilişkin hazırlıkları OVP’ye de yansıdı. OVP’ye göre geçen yıl ve bu yıl yüzde 10.4 olan kamu tüketiminin milli gelire oranı 2026’da bir anda yüzde 11.1’e çıkacak. Kamu tüketimi 2027’de yüzde 11.2’ye, 2028’de yüzde 11.3’e yükselecek. Bu veri, kamu kaynaklarının önümüzdeki yıldan itibaren seçim için harcanmaya başlayacağını işaret ediyor. Borçlanmaya ağırlık veren iktidarın önümüzdeki yıl ayrıca 185 milyar liralık devasa özelleştirme hedefi koyması da seçime hazırlığın işareti oldu.

NE DEDİLER?

İstikrar dedi ama...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasıyla piyasaların düştüğü günde OVP’yi “Türkiye sağladığı siyasi istikrar, güven ortamı ve ekonomi programıyla çok daha güçlenecek” ifadesiyle yorumladı. Yılmaz, döviz piyasasına ‘spekülasyon arttığı zaman’ müdahale ettiklerini söyledi.



Kimseye çıpa olmaz

Ekonomist Güldem Atabay, OVP için “Ülke elden giderken, burnumuzun ucunu göremezken kimseye çıpa olmayacak 3 yıllık program” ifadesini kullandı. Atabay, “Bakan Mehmet Şimşek de olan bitenden sıkılmış, havlu atmış belli ki. OVP, iç tutarsızlıklarla dolu” değerlendirmesini yaptı.

Deprem parası harcanmadı

OVP metninde 2024’te “Deprem harcamaları bütçe öngörülerinin altında kaldı” ifadesi kullanıldı. İktisatçı İnan Mutlu, “Özellikle deprem bölgelerine ayrılan kaynak harcanmamış. Deprem bölgelerinde insanlar neden çamur ve yokluk içinde eziyet çekiyorun cevabı OVP’de bulunuyor” açıklamasını yaptı.