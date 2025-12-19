Borsa İstanbul, BISTECH devre kesici mekanizması kapsamında Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin işlem gören payları için devre kesici uygulandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a yapılan duyuruda, BJKAS kodlu hissede aşırı fiyat hareketleri nedeniyle sürekli işlemlerin durdurulduğu ve tek fiyat emir toplama aşamasına geçildiği belirtildi.
Borsa İstanbul’da Beşiktaş Futbol Yatırımları (BJKAS) payları sert satış baskısı altında kaldı. Hisse, gün içinde yüzde 6’yı aşan düşüşle 1,79 liraya gerilerken, önceki kapanış olan 1,91 liranın belirgin şekilde altına indi. Yaşanan hızlı değer kaybı sonrası hissede volatilite arttı.