Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir araya gelen Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2030 yılına kadar karşılıklı ticaret hacmini iki katına çıkararak 50 milyar dolara ulaştırma hedefinde mutabık kaldı.

Sekiz yıl aradan sonra devlet başkanı düzeyinde gerçekleşen bu ilk ziyaret kapsamında; teknoloji, yatırım, gemi inşası ve yapay zeka gibi stratejik alanları kapsayan toplam 15 ayrı anlaşma hayata geçirildi.

TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN İŞBİRLİĞİ

Zirvenin en kritik başlıklarından birini, Ortadoğu’daki İran-ABD eksenli krizin yarattığı belirsizlikler karşısında enerji arz güvenliğinin sağlanması oluşturdu. Her iki lider de bölgedeki istikrarsızlığın küresel ekonomi üzerindeki baskısına dikkat çekerek, enerji tedarik zincirlerini korumak adına iş birliğini artırma kararı aldı.

Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ticaretin anayasası niteliğindeki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın (CEPA) güncellenmesi için müzakerelerin bu yıl içinde yeniden başlatılması ve sürecin hızla sonuçlandırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

YENİ ASYA KORİDORU

Güney Kore ve Hindistan’ın attığı bu adımlar, teknoloji ve tedarik zinciri odaklı yeni bir Asya koridorunun inşası olarak yorumlanıyor. Başbakan Modi, savunma ve teknoloji alanındaki ortaklıkların derinleştirileceğini vurgularken, Devlet Başkanı Lee, mevcut 25 milyar dolarlık ticaret hacminin 50 milyar dolara çıkarılmasının küresel güvenlik ve ekonomi açısından stratejik bir önem taşıdığının altını çizdi.