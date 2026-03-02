İsrail’in ABD desteğiyle İran’a düzenlediği askeri operasyonların ardından dolar küresel ölçekte değer kazandı. Artan jeopolitik riskler yatırımcıları güvenli varlıklara yöneltirken, dolar endeksi yüzde 0,5’e kadar yükselerek 98 seviyesine çıktı. Endeks daha sonra kazançlarının bir bölümünü geri verdi.

DOLAR ENDEKSİ 98 SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Karışıklık saldırılarla birlikte ABD’de cuma günü yayımlanan veriler de doların seyrinde etkili oldu. Ocak ayında üretici fiyatlarının beklentilerin üzerinde artış göstermesi, şirketlerin artan gümrük maliyetlerini fiyatlara yansıttığını ortaya koydu. Bu tablo, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecini zorlaştırabileceğine işaret etti.

Buna karşın piyasalarda, son dalgalanmanın para politikasında gevşemeye yol açabileceği beklentisi korunuyor. Yatırımcılar yıl içinde iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini fiyatlamaya devam ediyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Dolar/TL kuru güne 43,9838 seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 43,9200, en yüksek 43,9838 seviyesi görüldü. Kur, son işlemlerde 43,9695 liradan işlem görüyor.