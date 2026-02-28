İsrail Ordusu, 3. İran saldırı dalgasının yola çıktığını açıkladı. İran füzelerinin bir kısmı ABD'nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln'u hedef aldı. Axios, hiçbir ABD askerinin henüz hayatını kaybetmediğini vurguladı.

Füzeler sadece Bahreyn'i değil, civar ülkeleri de hedef aldı. İran basınına göre Bahreyn'deki ABD'nin 5. Filo'sunun buluduğu Juffair üssü, İran füzeleri tarafından vuruldu.

Katar'ın hava sahası da kapatıldı, Katar hava savunma sistemi bir İran füzesini vururken Kuveyt'deki ABD üssünde bir patlama olduğu aktarıldı.

AFP'nin haberine göre İran saldırıları sonucu Kuveyt'teki ABD hava üssündeki kalkış pistinde ağır hasar oluştu.

Irak'ın Erbil kentindeki ABD hava üssünün de vurulduğu öğrenildi. Bunun yanında Erbil'deki ABD konsolosluğu da vuruldu. İran füzelerine karşı hava savunma füzeleri fırlatıldı.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de de füzeler, ABD hedeflerini vurdu. Abu Dabu'de hava savunma sistemleri devreye girdi.

Katar'ın başkenti Doha'da da patlamalar olduğu aktarıldı. Son görüntülere göre CENTCOM karargahı El Udeid üssü vuruldu

Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Üssü de hedef alındı, Başket Riyad'a füzeler isabet etti. Suudi Arabistan'daki saldırılardan görüntü paylaşıldı.

Saldırılardan sonra açıklama yapan İran Devrim Muhafızları "Bahreyn'deki ABD Beşinci Filo karargahını füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldık. Katar ve BAE'deki Amerikan üslerini, İsrail'deki askeri ve güvenlik merkezlerini hedef aldık" açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, saldırılardan sonra açıklama yaptı. Açıklamada "Bahreyn, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın egemenliğinin açıkça ihlal edilmesini kınıyoruz. Bu konunun ciddi sonuçları konusunda uyarıyoruz" denildi.

İran'ın Güvenlik Komisyonu Başkanı Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada "Biz sizi uyardık" açıklamasını yaptı.