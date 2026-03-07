Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimler ve küresel piyasalardaki belirsizlik süreci, merkez bankalarının rezerv yönetim stratejilerinde altını ön plana çıkarmaya devam ediyor. Çin Merkez Bankası (PBOC), şubat ayı itibarıyla altın alım serisini üst üste 16. aya taşıdığını duyurdu.

16 AYLIK KESİNTİSİZ BİRİKİM SÜRECİ

Cumartesi günü paylaşılan resmi verilere göre, Çin’in altın stokları şubat ayında 30 bin ons artış göstererek toplamda 74,22 milyon onsa ulaştı. Bu son gelişme, Kasım 2024’te başlayan ve bugüne kadar kesintisiz devam eden altın birikim sürecinin kararlılıkla sürdüğünü teyit ediyor.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ OARTAYA ÇIKIYOR

Ons altın fiyatlarının son haftalarda güçlü bir ivme yakalayarak 5.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmasında, bölgesel risklerin payı büyük.

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yayımlanan güncel rapor, küresel ölçekte merkez bankalarının altın iştahında genel bir yavaşlama olduğuna işaret ediyor. Verilere göre, ocak ayında net alımlar 5 ton seviyesinde kalarak son bir yılın ortalaması olan 27 tonun altında gerçekleşti. Bu yavaşlamada yüksek fiyat dalgalanmalarının ve dönemsel etkilerin payı olduğu belirtildi.

ÜLKE BAZLI REZERV HAREKETLERİ

Piyasalarda ülkelerin rezerv yönetimleri konusunda farklı yaklaşımlar sergilediği görülüyor. Çin ve bazı Asya ülkeleri, uzun vadeli stratejileri doğrultusunda alım tarafında kalmayı sürdürüyor. Polonya Merkez Bankası, savunma harcamalarını finanse etmek amacıyla altın rezervlerinin bir kısmını satma önerisini gündeme getirdi. Benzer şekilde, Rusya ve Venezuela merkez bankalarının da son dönemde likidite ihtiyacı nedeniyle satış yönlü işlemler gerçekleştirdiği kaydedildi.