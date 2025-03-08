Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Mart 2025 tarihinde başlayacak ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlarının tarihlerini açıkladı. Bakanlık, sınavlarla ilgili konu ve soru dağılım tablolarını da yayımladı.
MEB'in duyurusuna göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde ortak sınavlar, belirli sınıflar ve dersler için yapılacak.
Ortak sınavlar ne zaman?
6. Sınıflar:
Türkçe: 24 Mart 2025 (Pazartesi)
Matematik: 25 Mart 2025 (Salı)
7. Sınıflar:
Türkçe: 27 Mart 2025 (Perşembe)
Matematik: 28 Mart 2025 (Cuma)
9. Sınıflar:
Türk Dili ve Edebiyatı: 24 Mart 2025 (Pazartesi)
Matematik: 25 Mart 2025 (Salı)
Ortak sınavlar test mi olacak?
Ortak sınavlar açık uçlu veya kısa cevaplı 7 sorudan oluşacak ve sınav süresi 40 dakika olacak.