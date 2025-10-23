Apartmanların ortak kullanım alanlarında kullanılan elektriğe zam geliyor. Ortak alanlarda harcanan ve 2025 yılı toplamında tüketilen elektrik miktarı 3 bin kilovatsaati aşarsa faturalara bu zam yansıyacak.

Zamdan 15 milyon hane ve 45 milyon kişi etkilenecek. Asansör, hidrofor, otomat, çevre aydınlatma, yüzde 130’a varan oranlarda zamlanacak.

Daire başına yüzde 10-20 oranında ekstra masraf çıkacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada “AKP’nin elektrik zammı bebeği, genci, yaşlısı ve hastası, 45 milyon vatandaşı daha çarpacak” dedi.