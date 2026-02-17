CHP'nin köprülerin özelleştirilmesine karşı İstanbul'da bugün yapacağı miting İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Valiliğin kararı üzerine Özgür Özel bugünkü grup toplantısında yürüyüş yapılacağını bir kez daha belirterek yasağı tanımadıklarını açıkladı.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN SÖZCÜ TV'YE AÇIKLAMALAR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, SÖZCÜ TV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda kamu varlıklarının satışını bilen kesim yüzde 30 civarında. Şu anda Türkiye'deki kamu varlıklarını satmaya çalışıyorlar. Bu meselenin toplumdaki bilinirliği şuanda yüzde 30. Bilen insanların yüzde 90'ını da 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün satışının yanlış olduğunu düşünüyor.

Buraların satılmaması gerektiğini düşünüyor. Bu yönüyle biz toplumun bilinçlenmesi ve bu uygulamadan vazgeçilmesi için sorumluluk sahibiyiz. Peki bu konu gündeme nasıl geldi?

Tam böyle İstanbul İl binasının bir biçimiyle saldırı altında olduğu bir dönemde iki vatandaş yanımıza gelip bu meseleyle ilgili sorular sordular. Biz de Deniz Yavuzyılmaz'la iletişime geçirdik bu vatandaşlarımızı Deniz Yavuzyılmaz konuyla ilgili çalıştı. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel Adalar mitinginde konuyu gündeme getirdi. Bugün Meclis kürsüsünde gündeme getirdi. Hatta İBB toplantısında Grup Başkanvekilimizi Ülkü Sakalar konuyu İBB Meclisi'nin gündemine getirdi. ve AK Parti'nin grup başkanvekili "Size rağmen satacağız" dedi.

Biz de diyoruz bu köprülerin satılamaması için milletimizle birlikte büyük bir mücadele vereceğiz Çünkü bu köprüler İstanbul için çok önemli. Biz birazdan saat 17.00'de geniş kapsamlı bir basın açıklaması yaparak neden satmak istediklerini. Türkiye'nin bütçesine katkılarını kamuoyuyla paylaşacağım birazdan.

Tabi ki güvenlik güçleriyle temas halindeyiz. Mesele burada şudur biz siyasi partiler olarak bırakın siyasi partiyi yurttaşlar bile izin almak zorunda değildir. Anayasa2nın bu konudaki hükümleri çok açıktır. Önceden izin almaksızın yurttaşlar basın açıklaması yapabilirler. Bir yanlış anlaşılma olmasın biz izin istemiyoruz, bildirimde bulunuyoruz. Onlar da gelirler bizim güvenliğimizi sağlarlar. Siyasi partiler ya da yurttaşlar basın açıklaması yapacakları zaman Emniyet'e bildirilir. Güvenliğimizi sağlamak için gelirler. Benim görev süremde öyle bir şey oluyor ki bizim güvenliğimizi sağlamak için gelen emniyet yetkilileri talimatla bir biçimde bizi engellemeye çalışıyorlar.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan SÖZCÜ TV'ye yaptığı açıklamada yürüyüşün anayasal hakları olduğunu belirterek, "Valiliğin kimin hukukunu koruduğunu merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIMIZ YÜRÜYÜŞÜ YAPACAK"

Bakan şöyle devam etti:

"Biz siyasi parti olarak. CHP İstanbul İl Başkanlığımız köprülerin özelleştirilmesine karşı bir eylem yapacak. Valilik kimin hukukunu koruyor? Yani o özelleştirmeden onu alacak şirketlerin mi hukukunu koruyor ya da iktidarın tasarrufunu muhalefete rağmen mi koruyor?"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de açıklama yaptığını belirten Bakan, "Arkadaşlarımız bu yürüyüşü yapacak" dedi.

Bakan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Valiliğin gerekçeleri siyasi partiye göre verilen gerekçeler. Biz Filistin eylemi yapamıyoruz. Ama Bilal Erdoğan veya TÜGVA yapmak istediğinde onlar yapabiliyor.

Emniyet'in yapması gereken oradaki insanların güvenliğini sağlamak. Biz bir tehdit oluşturmuyoruz. Emniyet eylem yapan, barışçıl protesto yapan insanların güvenliğini sağlamak için oradadır. Ancak iktidarın hoşuna gitmeyecek eylemleri yasaklama yoluna gidiyorlar."

YÜRÜYÜŞ ORTAKÖY'DEN BAŞLAYACAK

CHP, köprülerin özelleştirilmesine ilişkin bugün saat 17.00'de Beşiktaş'tan başlayan bir yürüyüş düzenlediklerini duyurdu.

İstanbul Valiliği ise yaptığı duyuruda yürüyüşe izin verilmeyeceğini alanın yürüyüş alanı olmadığını açıklayarak yürüyüşe izin verilmeyeceğini vurguladı.

Hem İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel yürüyüşü yapacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu suskunluğa karşı İstanbul İl Başkanlığımız bugün Arnavutköy-Ortaköy arasında yürüyüş yapacak. Neyi protesto edecek? Köprünün satılmasını. İstanbul Valiliği izin vermiyor, Allah ondan razı olsun. Allah İstanbul Valisi'nden razı olsun. İzin verse 100 kişi, 1.000 kişi, 10.000 kişi duyardı; Allah’ın izniyle bu akşam 10 milyonlar duyacak. 17'de iki köprü arasından yürüyeceğiz. 17'de iki Boğaz Köprüsü ve yedi otoyolun 3,5 milyar dolara satılacağını anlatacağız. Bunların yıllık getirisi 600 milyon dolar."