Almanya'nın Hamburg kentinden İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesi, Fatih'te konakladıkları otelde gece yarısı fenalaşarak hastanelik oldu.



Hastanede 'gıda zehirlenmesi' şüphesi ile acil servise alınan ailenin 6 yaşındaki oğlu Kadir ve 3 yaşındaki kızı Masal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



KUMPİR VE MİDYE SONLARI OLDU



Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun haberine göre, anne ve babanın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, ailenin gün içerisinde Ortaköy'e giderek kumpir ve midye tükettiği öğrenildi. Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GECE YARISI GELEN FELAKET



Haberde yer verilen bilgilere göre dört kişilik Böcek ailesi, 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a gelerek Fatih’teki bir otele yerleşti. Aile, 13 Kasım gecesi saat 02.30 sıralarında rahatsızlandı. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine dört ambulans sevk edildi. Fenalaşan aile üyeleri çevredeki hastanelere kaldırıldı.



İKİ KÜÇÜK KARDEŞ YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan ilk incelemelerde, aile bireylerinde zehirlenme belirtileri tespit edildi. Ancak 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Anne Çiğdem ve baba Servet Böcek’in tedavileri hastanede devam ediyor.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Otel çalışanlarının ifadelerine göre aile, olaydan önce Ortaköy’e giderek kumpir ve midye yediklerini söyledi. Bu bilgi üzerine polis ekipleri, hem otel odasında hem de ailenin gıda tükettiği yerlerde inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri otelde numuneler toplarken, savcılık taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan soruşturma başlattı.



ALMANYA’YA DÖNÜŞ PLANI YARIM KALDI

Böcek ailesinin ertesi gün Almanya’ya dönmeyi planladığı öğrenildi. Ancak tatil olarak başlayan İstanbul ziyareti, iki küçük çocuğun ölümüyle faciaya dönüştü. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için laboratuvar incelemelerinin sürdüğünü bildirdi.