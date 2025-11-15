Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesinin yedikleri yemek resmen faciaya dönüştü. Böcek ailesinden geriye sadece yoğun bakımda tedavi gören baba kaldı. Ailenin gıda zehirlenmesi sonrası yaşamını yitirdiği ihtimalinin üzerinde dururken vatandaşlar da dışarıda yemek yemeye temkinli yaklaşmaya başladı.

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, riskli 10 yiyeceği sıraladı.

Yılancıoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sokaktan ne yenmez?

Çünkü hijyen + bakteriyel yük + toksin = mide fesadı + enfeksiyon riski doğurur, ölüme kadar götürür!

1) Açıkta satılan midye

Kum, bakteri, ağır metal… En çok zehirlenme buradan çıkar.

2) Açıkta dökülen kokoreç / ciğer

Sıcaklık kontrolü yoksa salmonella + kampilobakter davetiye.

3) Açık tezgâhta kesilmiş meyve

Bıçak, tahta, su = bakteri kokteyli.

4) Açıkta kalan soslar (mayonez, ketçap, yoğurt sos)

Isınmış sos = toksin üreten bakteriler.

5) Açıkta bekleyen balık-ekmek

Balık + sıcak hava = histamin zehirlenmesi riski.

6) Açıkta kızartılan patates / börek

Yağın kaçıncı kez kullanıldığı meçhul → oksitlenmiş yağ + trans yağ yükü.

7) “Dumanı üzerinde olmayan” döner

Alttaki-etler ısınmamışsa E.coli.

8) Yıkanmamış yeşillik kullanılan tost/sandviç, salata

Su kaynağı şüpheliyse parazit riski.

9) Açıkta satılan sütlü tatlı

Süt, sıcak hava ve zaman = gıda zehirlenmesinin kralı

10) Kimliği belirsiz şerbetli tatlılar

Şerbet saatlerce dışarıda → maya ve bakteri mis gibi ürer, en sevdikleri ortam.