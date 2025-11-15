Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesindeki trajedi derinleşiyor.6 yaşındaki Kadir Muhammed ile 3 yaşındaki Masal’ın ardından dün anne Çiğdem Böcek (27) de yaşamını yitirdi.

Baba Servet Böcek’in (36) kalbi üç kez durdu; hayati tehlikesi devam ediyor.

DIŞ MÜDAHALE Mİ VAR?

Sabah'ın haberine göre; Ortaköy’de tantuni, midye, kokoreç ve sucuk ekmek yiyen aileyle ilgili Adli Tıp Kurumu uzmanları ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, tüketilen gıdalardan numuneler alarak inceleme yürütüyor.

Kan kültürlerindeki çalışmalar sürerken, ilk bulgular olası zehirlenmeye dair net bir sonuca ulaşamadı.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olası bir dış müdahale ihtimalini de değerlendirerek soruşturmayı genişletti.

Olay “şüpheli ölüm” olarak kaydedildi ve Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği’ne kriminal inceleme talimatı verildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, ailenin yemek aldığı işletmelerle ilgili işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., Ortaköy’deki Golden Midye Tantuni işletme sahibi Ercan E., Fatih’te lokum satan Fatih T. ve bir kişi daha “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla gözaltına alındı.

DEDE YETKİLİLERE SESLENDİ

Kızı Çiğdem ve torunlarının cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu’na gelen dede Mustafa Çelik, yetkililere çağrıda bulundu:

“Bir haftalığına tatile geldiler, hastaneye gidip geldiler ama sonra hayatlarını kaybettiler. Bunun araştırılmasını istiyorum. Başkalarının da canı yanmasın. Özellikle Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Biz Isparta’dan buraya geldik, 2 gündür yollarda ağlıyoruz. Babanın durumu kritik. 2 torunum ve kızım vefat etti.”

Anne ve çocukları, bugün Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde öğle namazından sonra defnedilecek.

KÖY HALKI HÜZNE BOĞULDU

Böcek ailesinin hemşerileri de yaşanan trajediyi büyük üzüntüyle takip ediyor.

Ortakarabağ Köyü Muhtarı Kenan Gencer, “Genç yaşta bir aileyi kaybettik. Suçlular hak ettiği cezayı almalı. Köy halkı olarak çok üzgünüz” dedi.