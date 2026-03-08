Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D300 Karayolu'nda şüphe üzerine M.S. (27) idaresindeki otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında polis ekip aracına çarptı.
Demirci Kavşağı'nda durdurularak yakalanan sürücünün yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi.
ALDIĞI CEZA İLE TARİHE GEÇTİ
Sürücüye "alkollü araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak", "genel güvenliği tehlikeye sokmak", "kamu malına zarar vermek" ve "taksirle yaralama" suçlarından toplam 725 bin lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.
Şüphelinin bir süre önce denetimli serbestlik hükümleri kapsamında cezaevinden tahliye edildiği öğrenilirken, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi.