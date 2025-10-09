“Black Mirror” adlı hacker grubunun sızdırdığı belgelerde, Hindistan Donanması’nın MiG-29K/KUB uçaklarına entegre edilen Zhuk-ME radarlarının sürekli teknik arızalar verdiği belirtiliyor.

'YERİNE GETİRİLMEYEN SÖZLEŞME'

Rostec bağlantılı kaynaklardan alındığı bildirilen “MiG-29K/KUB Uçaklarındaki Zhuk-ME Radarının Güvenilirliği ve Performansı” başlıklı rapor, yıllardır süren düşük güvenilirlik, tekrarlayan bileşen arızaları ve yerine getirilmeyen sözleşme yükümlülüklerine ilişkin Rus–Hint görüşmelerini kayda geçiriyor.

Phazotron tarafından geliştirilen ve Hindistan’a tedarik edilen Zhuk-ME radarlarının, sözleşmede öngörülen performansa ulaşamadığı vurgulanıyor.

Sözleşmede MTBF’nin (arızalar arası ortalama süre) 150 uçuş saati olması beklenirken, sahadaki veriler bu seviyenin çok altında kaldı:

2016 başında 97 saat,

2017 ortasında 60 saat.

HİNDİSTAN: RUSYA TÜM RADARLARI YENİDEN ÜRETSİN

Savunmasanayist’in aktardığına göre, kısa süreli iyileşmelere rağmen, Hintli yetkililer “tatmin edici olmayan çalışma” nedeniyle RAC MiG ve Rus ihracat kurumlarına resmi şikayetler iletti. İç yazışmalarda, 2018’de arızalı birimler, onarım gecikmeleri ve üç modernize radarın sınırlı testlerde “tatmin edici” görünse de genel sorunu çözmemesi öne çıkarıldı. Hint tarafı, tüm radarların Rusya’nın maliyetiyle yeniden üretilmesini talep etti.

Sızan rapora göre, bazı güvenilirlik hesaplarında sahte/yerine geçen modüllerle yapılan sortiler de uçuş süresine dahil edilerek istatistiklerin yapay biçimde yükseltildiği iddia edildi. Phazotron’un KRET gözetiminde yaptığı yeniden tasarım ve blok değişimlerine rağmen, modernizasyon maliyetlerini kimin üstleneceği belirsiz kaldı.

Mayıs 2019’da Hindistan Donanması, Zhuk-ME’yi onaylı bileşen listesinden çıkardı. Belgeler, Hindistan’ın maliyetli tedarik programlarından birini etkileyen bu sorunların, teknik kalite ve satış sonrası destek başlıklarında Rusya–Hindistan savunma iş birliğinde gerilimi artırdığını gösteriyor.