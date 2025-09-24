Asrın Hukuk Bürosu’nun, İmralı’da ömür boyu hapis cezasıyla kalan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yapılan röportajı ortalığı karıştırdı.

Önceki gün Jınnews’te yer alan röportajda, Öcalan’ın şu sözleri aktarıldı: “Esas meselenin görmezden gelinerek menfaat ve rant peşine düşüldüğü, bunun kavgası yapıldı. Siyaset buna uygun hareket ederek bu sürece denk düşecek biçimde inisiyatif alıp etkin bir rol alması çok önemli.”

TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ ÖCALAN NE DEMİŞTİ?

Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Raziye Öztürk, görüşmeye ilişkin verdiği röportajda, “Sayın Öcalan, siyasi alanın süreci sahiplenme konusunda zayıf bir irade gösterdiği eleştirisini yaptı. Esas meselenin görmezden gelinerek menfaat ve rant peşine düşüldüğü, bunun kavgasının yapıldığı tespitinde bulundu. Demokratik ulus çerçevesinde ortak bir yaşamda ve demokratik cumhuriyet projesinde ısrarcı olduğunu ve bunu uygulayabilecek teorik ve pratik güce sahip olduğunu yineledi. Siyasetin de buna uygun hareket ederek bu sürece denk düşecek biçimde inisiyatif alıp etkin bir rol almasının barışı inşa etmede çok önemli bir yeri olduğunu yineledi” ifadelerini kullandı.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Asrın Hukuk Bürosu’ndan dün yazılı bir açıklama yapıldı. Avukatları Öcalan’ın sözlerinin bağlamından koparıldığını, bu sözlerin tüm siyaset kurumuna olduğunu açıkladı. Açıklamada “Öcalan’ın siyasi alan olarak DEM Parti’yi kastettiği ve eleştirilerinin bu minvalde olduğu şeklindeki beyanlar doğruluğu yansıtmamaktadır. Anılan röportajda, çarpıtıldığının aksine Öcalan, 100 yıllık sorunun çözümünde gelinen aşamada siyaset kurumunun bir bütün olarak gereken ciddiyeti göstermediğini vurgulamaktadır. Bu söylem, Türkiye siyasetinin geneline ilişkin olup aksettirildiği gibi DEM Parti’yle ilgili değildir. Anılan röportajın ilgili kısmının bağlamından koparılmasının sürece, barışa ve demokratik toplum inşasına hizmet etmeyeceği tartışmasızdır. Her kesimin bu hassasiyet ve ciddiyetle hareket etmesi temel beklentimizdir” denildi.