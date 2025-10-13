Ünlü YouTuber Enes Batur’un, gün içerisinde paylaştığı bir dizi gönderide bazı YouTuber ve sosyal medya fenomenlerini hedef aldığı görüldü. Batur’un gönderilerinde, wtcN, Berkcan Güven, Orkun Işıtmak’ın eşi ve Hype isimli fenomenlere göndermelerde bulunduğu dikkat çekti.

ÇAĞLAR'A AĞIR KÜFÜR

Enes Batur’un paylaşımlarında Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü’yü hedef alan sözleri ise sosyal medyada büyük tepki topladı. Batur, paylaşımında futbolcu hakkında hakaret içeren ifadeler kullandı.

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı, Enes Batur’un açıklamalarına tepki gösterirken, bazı takipçiler hesabının ele geçirilmiş olabileceğini iddia etti. Enes Batur ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

YOUTUBE KANALINI KAPATMIŞTI

Türkiye’de YouTube fenomenliği kavramını popüler hale getiren isimlerden biri olan Enes Batur’un kanalını kapatma nedeni ise hâlâ bilinmiyor. Sosyal medya kullanıcıları, Batur’un son paylaşımlarının planlı bir geri dönüş stratejisi olabileceğini öne sürerken, bazıları kişisel kriz yaşadığı yorumlarını yaptı.

Konuya ilişkin Enes Batur’dan ve Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.