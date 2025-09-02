Belçika ve Almanya'dan sonra şimdi de Fransa'da ortaokullarda yasaklandı. Avrupa ülkelerinde başlayan yasak Güney Kore'de de uygulanmaya başlandı. Yeni eğitim-öğretim yılıyla beraber ortaokullarda telefon kullanımı tamamen yasaklandı. Fransa Milli Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, telefonların gençler üzerindeki olumsuz etkilerine değinerek, bunun bir halk sağlığı ve zihinsel sağlık meselesi olduğunu belirtti.

Geçen sene ülke çapında 100 okulda 'telefon molada' deneyi yapıldı. Ve bu 2025-2026 eğitim yılı itibarıyla tüm devlet ortaokullarına kademeli olarak yaygınlaştırılmaya başlandı. Uygulama kapsamında öğrenciler ders saatleri sırasında telefonlarını dolaplarına poşetleyerek kilitleyip bırakacak. İlk yasak 2018 yılında yürürlüğe girmiş ve ilkokullarda kesin bir şekilde yasaklanmıştı.

YASAK SADECE TELEFONLA SINIRLI DEĞİL

Okullarda telefonun yasak olmasına rağmen bu yasak ihlal edilmiş ve yeniden etkili bir şekilde hayata geçirilmemişti. O dönem yapılan düzenleme sadece cihazların kapalı tutulması yönündeydi. Fakat yeni düzenlemeyle beraber ortaokullarda söz konusu denetim sıkı hale getirildi. Bu yasak sadece cep telefonuyla sınırlı kalmayacak tablet ve akıllı saatler de bu kapsamda olacak.

Ayrıca yasak yalnızca okul saatleriyle sınırlı kalmayacak spor faaliyetleri ve okul gezileri gibi kurum dışında yapılan etkinliklerde de geçerli olacak. Sağlık sorunları olan öğrencilere ise istisnalar tanınacak.