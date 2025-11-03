Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii için hazırlanan tartışmalı restorasyon çalışmasına tepki gösterdi. Kültür Bakanlığı’nın restorasyonla ilgili savunma metni göndermesinin de “Başlı başına bir utanç belgesi” olduğunu söyleyen Ortaylı, “Ey millet, camilerine sahip çık!” dedi.

TAŞ DEĞİL RUH

Ortaylı şunları söyledi: “Bu mirası yeniden yorumlamak bahanesiyle müdahale eden bir kurul var. Selimiye’ye el sürmek, Sinan’a, Osmanlı’ya, Edirne’ye ve Türk aklının asırlar boyu kurduğu estetik düzenine el sürmektir. Bir eseri korumak, onu yeniden yapmak değil; onu anlamak, anlamına saygı duymaktır. Selimiye sadece taşla değil, ruhla inşa edilmiştir ve o ruhu yitirdiğimiz gün, biz de kim olduğumuzu unutacağız.”

UNESCO İÇİN TEHLİKE

Selimiye’nin kubbesinde 18’inci yüzyıla ait kalem işleri sökülerek yerine beyaz zemin üzerine kalem işi yapılmak istenmişti. Restorasyon için dava açılmış, yürütmeyi durdurma kararı çıktmıştı. Söz konusu restorasyonun UNESCO açısından da Selimiye’nin mevcut statüsünü riske sokacağı da belirtildi.