İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City deplasmanda Leeds United ile karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi 1-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmaya Leeds taraftarının yaptığı hareket damga vurdu.

Maçın 13. dakikasında sahada bulunan ve oruç tutan futbolcuların iftar yapabilmesi için hakem tarafından oyuna kısa bir mola verildi. Bu sırada Leeds United taraftarları, orucunu açan Müslüman futbolcuları ıslıklayarak protesto etmeye başladı.

GUARDIOLA'DAN SERT TEPKİ

Maç sonu Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Leeds United taraftarının bu saygısızlığına sert tepki gösterdi. Guardiola, "Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verince yuhalıyorsunuz? Dinlere saygı gösterin! Modern dünyada yaşıyoruz öyle değil mi? Bakın şu an dünyada neler olup bittiğini açın izleyin. Bugün neler oldu izleyin. Bütün mesele tüm dinlere saygı göstermektir. Sorun ne?" ifadelerini kullandı.