Ramazan ayında sofralar yüzde 50’yi aşan oranlarda zamlı kurulacak. Etten, meyve-sebzeye, süt ürünlerinden hurmaya kadar sofraların birçok vazgeçilmez ürünü bu yıl zamlanırken, benzinin litresi de 1 lira 48 kuruşluk zamla İstanbul’da 56 lira 78 kuruşa, Ankara’da da 57 lira 87 kuruşa yükseldi.

Önümüzdeki hafta başlayacak olan ramazan ayı öncesi geleneksel ürünler de yüzde 50’yi aşan fiyat artışlarıyla raflardaki yerini aldı. Zincir marketlerin bu dönem için özel olarak hazırladığı ramazan kolilerinde fiyat artışları yüzde 27 ile yüzde 35 arasında değişti. Geçen yıl 369.95 TL ile 629.95 TL arasında değişen iki farklı koli seçeneği varken bu yıl fiyatlar 499.95 ile 799.95 TL arasında değişiyor.

PASTIRMA 2 BİN TL

Geçen yıl ve bu yıl en küçük kolilerin içinde 12 ürün yer alırken fiyat artışı 35 oldu, koli içeriği ise ağırlıklı olarak makarnadan oluştu. Büyük kolilerin içinde ise 21 farklı ürün çeşidi yer alırken, geçen yıla göre fiyat artışı yüzde 27 oldu. Artık sofralarda lüks sayılabilecek ürünlerden olan pastırmada ise fiyat artışı yüzde 53.8’i buldu.

Geçen yıl bir kilogram antrikot pastırma fiyatı 1.299 TL iken bu yıl bu rakam 1.999 TL’ye kadar yükseldi. Seçme pastırmada ise fiyat 1.199 TL’den 1.799 TL’ye çıkarken, fiyat artışı yüzde 50 oldu. Ramazan ayının geleneksel tatlıları arasında yer alan güllaçın 100 gramlık fiyatı bir yılda 89.95 TL’den 129.95 TL’ye çıkarken, yüzde 44’lük zamla raflarda yerini aldı.

Lüks iftarlar 5 bin TL’den başlıyor

Ramazanda dışarıda lüks iftar sofraları için kişi başına 5 bin TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Boğazın ünlü otellerinden Four Seasons’ta Ramazan iftar menüsü kişi başı 4 bin 950 TL ile 5 bin 950 TL arasında değişiyor. Yine boğazın ünlü restoranlarından Çırağan Tuğra Restoran’da iftar yemeği fiyatlandırması KDV dahil kişi başı 7 bin 800 TL. Bu fiyat geçen yıl 6 bin TL olarak açıklanmıştı. Burada da iftar menüsünde yüzde 30 fiyat artışı- na gidildi.