Ramazan ayının gelmesiyle beraber vatandaş da ilk iftarını yaptı. Bazı illerde ise ilginç anlar yaşandı. Bunlardan biri de Ordu'nun İkizce İlçesi Şentepe mahallesi ile Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe mahallesinde oldu. İki ilin arasından sadece 1 cadde geçiyor ve mahalleliler karşılıklı oturuyorlar. Bu durumsa iftar saatinde şaşırtan anların yaşanmasına neden oluyor.

İFTARI 1 DAKİKA ARAYLA AÇIYORLAR

Şentepe ve Ambartepe mahallelerini sadece 30 kilometrelik bir yol ayırıyor. Yani iki mahalle karşılıklı oturuyor. Durum böyle olunca da yolun bir kenarı Orduluların karşı tarafıysa Samsunluların. İki mahallenin arasındaki iftar açma vakti ise sadece 1 dakika.

SAMSUN'DAN ORDU'YA GEÇMEK 1 DAKİKA

Mahalle sakinleri bu ramazan ayında 19 gün boyunca yanı saatte iftar açacak, 10 gün ise 1 dakika arayla oruçlarını açacaklar. Şentepe mahallesi muhtarı Engin Arslan bir tarafında Terme diğer tarafında İkizce olduğunu ifade ederek, bunun meridyen farkından kaynaklandığını söyledi. İftar saatinde 1 dakikalık farkın oluştuğunu söyleyen Arslan, "Bağlı olduğumuz camilere uymak zorundayız. Evde oturduğumuz zaman iftarı beklerken masa başında kendi camimizin önce okuyacağını biliyoruz. Diğer taraftaki vatandaşlar da bildiği için herkes buna uyuyor." dedi.

MUHTARDAN EVLERİ BOYAMA ÖNERİSİ

Bu mevkiin turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, Ordu tarafının mor beyaza, Samsun tarafınınsa kırmızı beyaza boyanmasını istedi.

İŞYERİ SAMSUN'DA İKAMETİ ORDU'DA

Ambartepe Mahallesi esnafı Turan Kışla ise işyerinin Terme'de olduğunu ikametinin ise İkizce'de olduğunu ifade ederek " Sol kolum Ordu İkizce'yi, sağ kolum Samsun Terme'yi gösteriyor. Ramazanda 19 gün aynı, 10 gün ise 1-1,5 dakika arayla orucumuzu açıyoruz. Ramazan ayı güzel geçiyor." diye konuştu.