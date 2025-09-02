Uzun süredir devam eden bir hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Greene’in ölüm nedeni açıklanmadı. Menajeri, oyuncunun ardından “O büyük bir ahlak, etik ve karakter adamıydı ve sonsuza dek özlenecek. Sonunda özgürsün.” ifadelerini kullandı.

HOLLYWOOD'DA ALGILARI DEĞİŞTİRDİ

Greene, “Kurtlarla Dans” filminde canlandırdığı Zintka Nagwaka (Tekmeleyen Kuş) karakteriyle dünya çapında tanınmış ve bu performansıyla 1991 yılında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilmişti. Film 11 dalda Oscar’a aday gösterilmiş ve 7 ödül kazanmıştı.

Graham Greene, yerli halkların sinemadaki temsili açısından çığır açan isimlerden biri olarak görülüyordu. 2024 yılında Kanada Tiyatro Müzesi’ne verdiği röportajda, sektördeki yerli temsil sorunlarını şu sözlerle dile getirmişti:

“Senaryoyu yerli insanların konuştuğunu düşündükleri şekilde yazmaları çok garipti. Bir süre buna uydum. Soğukkanlı görünmelisin. Gülümseme. Çok homurdanmalısın. Böyle davranan kimseyi tanımıyorum. Yerlilerin inanılmaz bir mizah anlayışı var.”

50 YILLIK KAPSAMLI BİR KARİYER

1952’de Kanada’nın Ohsweken bölgesinde doğan Greene, kariyerine 1970’lerde tiyatro sahnesinde başladı. Televizyon dünyasına ilk adımını 1979 yılında “The Great Detective” dizisiyle attı. 1983 yapımı “Running Brave” filmiyle sinemaya geçiş yaptı.

Greene, “Maverick”, “Die Hard with a Vengeance”, “Yeşil Yol”, “Twilight” serisi ve “Wind River” gibi pek çok önemli yapımda rol aldı. Ayrıca “The Outer Limits”, “Riverdale”, “American Gods” ve “The Last of Us” gibi televizyon dizilerinde de izleyici karşısına çıktı. Video oyun dünyasında da “Red Dead Redemption 2”de Rains Fall karakterine sesiyle hayat verdi.

MESLEKTAŞLARINDAN DUYGUSAL VEDA

Oscar adayı oyuncu Lily Gladstone, Greene’e Instagram üzerinden duygusal bir mesajla veda etti:

“Graham Greene bu işi en iyi yapanlardan biriydi. İçinde bulunduğu her şeyi daha iyi yaptı. Daha komik. Daha derin. Unutulmaz.”

“Yellowstone” evreninde de yer alan Gil Birmingham, Greene’in vefatının ardından “çok üzgün” belirtti. İkili dizide birlikte rol almasa da, Greene 1883 adlı spin-off dizide Spotted Eagle karakterine hayat vermişti.

AİLESİ YANINDAYDI

Greene’i son anlarında eşi Hilary Blackmore, kızı Lilly Lazare-Greene ve torunu Tarlo yalnız bırakmadı. 50 yılı aşan sanat yaşamı boyunca sinemaya, televizyona ve tiyatroya büyük katkılar sunan Graham Greene, ardında çok sayıda unutulmaz karakter ve güçlü bir miras bıraktı.