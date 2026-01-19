Disney CEO’su Bob Iger, yayımladığı açıklamada Allers’ı “yaratıcı bir vizyoner” olarak tanımladı. Iger, Allers’ın Disney’e yaptığı katkıların nesiller boyu yaşamaya devam edeceğini belirterek, onun unutulmaz karakterler, duygu ve müziği bir araya getirerek zamansız hikayeler yaratma gücünü çok iyi anladığını vurguladı. Açıklamasında ayrıca Allers’ın ailesine, dostlarına ve birlikte çalıştığı isimlere başsağlığı dileklerini iletti.

‘Aslan Kral’ın yapımcısı Don Hahn da Allers için duygusal bir veda yazısı kaleme aldı. Hahn, Roger Allers’ı insanların hayata daha net bakmasını sağlayan nadir kişilerden biri olarak tanımladı ve onun meraklı, oyunbaz ve derin bir insani yönü olduğunu ifade etti. Hahn’a göre Allers, yaşamın içindeki mucizeyi hatırlatan hikâyeler anlatmaya her zaman hevesliydi ve eserleriyle yaşamaya devam edecek.

Walt Disney'in görsel efektler süpervizörü Dave Bossert ise Allers’ı “olağanüstü yetenekli bir sanatçı ve film yapımcısı” olarak nitelendirdi. Bossert, Allers’ın Disney Animasyon Rönesansı’nın gerçek bir direği olduğunu, ‘Aslan Kral’ gibi büyük bir başarıya imza atmasına rağmen bunu hiçbir zaman kişisel bir gurur meselesi haline getirmediğini ve çevresindeki herkesi yükselten bir merak ve cömertlik taşıdığını söyledi.

Aslan Kral'ın yönetmeni Roger Allers (solda) 76 yaşında hayatını kaybetti.

29 Haziran 1949’da New York’un Rye kentinde doğan Roger Allers, kariyeri boyunca ‘Aladdin’, Güzel ve Çirkin', 'Küçük Deniz Kızı’ ve ‘Rescuers Down Under’ gibi pek çok Disney animasyonunda görev aldı. Ayrıca 1982 yapımı ve CGI teknolojisini yoğun biçimde kullanan ilk büyük uzun metrajlı filmlerden biri olan ‘Tron’un geliştirilmesine katkı sağladı.

Allers, yönetmenlik kariyerine Rob Minkoff ile birlikte yönettiği ‘Aslan Kral’ ile adım attı. Film, 1994 yılının en çok hasılat yapan yapımı olurken, Disney’in en sevilen animasyonlarından biri haline geldi. Allers ayrıca ‘Aslan Kral’ın Broadway müzikalinin senaryosunu uyarladı ve bu çalışmasıyla 1998 yılında Tony Ödülü’ne aday gösterildi.