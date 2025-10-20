Natalie Portman, Türkiye'de! Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu, İstanbul Sarıyer'deki bir otele çocukları ile giriş yaparken objektiflere yansıdı.

Portman'ın muhabirlerin kendisini çekmek istemesi üzerine yüzünü gizlemesi dikkat çekti.

Natalie Portman geçen yıl da İstanbul'a gelmişti. Kız Kulesi'nde hayranlarıyla fotoğraf çektirmişti.

NATALIE PORTMAN KİMDİR?

Sevginin Gücü (Leon: The Professional) ile13 yaşında sinema dünyasına adım atan Natalie Portman, filmde ailesinin ölümünden sonra bir tetikçinin yanına aldığı bir genç kız olan 'Mathilda'ya hayat vermişti.

Bu filmden sonra dünya çapında tanınan Portman, Siyah Kuğu filmiyle de En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.

Öte yandan, Natalie Portman kendisini aldattığı iddia edilen eşi Benjamin Millepied ile geçen yıl boşandı.

2009 yılında Siyah Kuğu filminin çekimlerinde tanışan Millepied ve Portman 2012'de evlenmişti. İkilinin Aleph ve Amalia adında iki çocuğu bulunuyor.