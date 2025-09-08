Murphy, yönetmen Tim Mielants, senarist Max Porter ve rol arkadaşları Tracey Ullman, Jay Lycurgo ve Simbi Ajikawo ile festival kapsamında basının karşısına çıktı. 49 yaşındaki oyuncuya, Homeros’un klasik eseri Odysseiadan uyarlanan Nolan filmi hakkında görüşleri soruldu.

“Bunu kaçırdığım için rahatladım,” diyen Murphy, ardından ciddileşerek şöyle devam etti:

“Hayır, izlemek için sabırsızlanıyorum. Dünya üzerinde The Odyssey’in üstesinden gelebilecek bir yönetmen varsa o da Christopher Nolan’dır. O benzersiz biri. Aktörlük hayatımda devasa bir rol oynuyor.”

2023 yapımı Oppenheimer ile hem Murphy hem de Nolan, kariyerlerinin ilk Oscar ödülünü kazanmıştı.

PEAKY BLİNDERS FİLMİ HAKKINDA YORUM YAPMADI

Murphy’ye ayrıca Peaky Blinders filmi hakkında da soru yöneltildi. Ancak oyuncu kısa ve net bir yanıtla, “Size bir şey söyleyemem” demekle yetindi. 2013–2022 yılları arasında altı sezon süren dizinin film versiyonunun çekimleri 13 Aralık’ta tamamlandı.

Senarist ve yönetmen Steven Knight, daha önce yaptığı açıklamada “Film gerçekten akıl almaz derecede iyi oldu” ifadelerini kullanmıştı. Netflix ise projenin yayın tarihini henüz duyurmadı.

Öte yandan Nolan’ın The Odyssey filmi 17 Temmuz 2026’da sinemalarda olacak. Film, Truva Savaşı’ndan sonra evine dönmeye çalışan İthaka Kralı Odysseus’un zorlu yolculuğunu konu alıyor.

Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo ve Elliot Page gibi isimler yer alıyor.

Filmde Telemakhos karakterine hayat veren Tom Holland, daha önce verdiği bir röportajda senaryo için “Hayatımda okuduğum en iyi metin” demişti. Nolan’la çalışmaktan da bahseden oyuncu, “Nolan gerçek bir işbirlikçi. Ne istediğini çok iyi biliyor ama öyle bir ortam yaratıyor ki fikirlerinizi sunabiliyor, karakterlerinizi farklı şekillerde inşa edebiliyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.