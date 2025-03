Timothee Chalamet ve Demi Moore, Hollywood'daki kırmızı halı töreninde ilk Oscar'ları için yarışıyor. Gösteri, Walt Disney'in DIS.N ABC ağında Pasifik saatiyle 16:00'da (Pazartesi günü 0000 GMT) canlı olarak yayınlanacak.

Komedyen ve sunucu Conan O'Brien, şakaları, film yapımcılarının kutlamalarını ve Ocak ayındaki orman yangınlarından kurtulan Los Angeles'a övgüler de dahil olmak üzere ciddi anları karıştırmayı planladığını söyledi. Muhtemelen ABD siyasetine değinecek ancak üzerinde durmayacak.

"İyi şakalar gerçekten önemlidir, ancak bundan daha fazlası da var," dedi O'Brien geçen hafta ilk Oscar sunuculuğu işine hazırlanırken muhabirlere. "Farklı tonlar, farklı dokular denemeye çalışıyoruz."

Bu yılki Oscar yarışında inişler ve çıkışlar yaşandı ve hiçbir film öncü film ödüllerine hakim olamadı.

Bu, dramayı Pazar günkü gösterinin sonuna kadar sürdürecek. Oscar uzmanlarına göre, üç filmden herhangi biri en iyi film ödülünü alabilir. Biri, bir seks işçisinin Sindirella hikayesini konu alan "Anora". Diğer ikisi, Amerikan rüyasını kovalayan bir Yahudi göçmen ve mimarı konu alan "The Brutalist" ve bir papanın seçilmesi için gizli işlemleri konu alan "Conclave".

En iyi film kategorisinde yer alan diğer filmler arasında, "Oz Büyücüsü" filminin öncesini anlatan gişe rekorları kıran müzikal "Wicked" ve Chalamet'nin başrol oynadığı Bob Dylan biyografisi "A Complete Unknown" yer alıyor.

Netflix NFLX.O müzikali "Emilia Perez" en fazla adaylıkla törene giriyor . Ancak yıldız Karla Sofia Gascon'un saldırgan sosyal medya paylaşımları ortaya çıkınca zafer şansı azaldı . Oyunculuk Oscar'ına aday gösterilen ilk açık transseksüel kişi olan aktris, ödül devresinden kayboldu ancak Pazar günkü törene katılması bekleniyor.

Başrol oyuncusu Zoe Saldana, Meksikalı bir uyuşturucu baronunun (Gaskon) kadına dönüşmesine ve yeni bir hayata başlamasına yardımcı olan bir iş bitiriciyi canlandırdığı için yardımcı kadın oyuncu ödülünün favorisi.

Altın Oscar heykelciklerinin kazananları, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ni oluşturan yaklaşık 11.000 oyuncu, yapımcı, yönetmen ve film zanaatkarı tarafından seçiliyor.

Gösterişin ardında, Hollywood küresel film sektörünün merkezindeki yerini korumak için bir mücadele veriyor . En iyi 10 film adayının hiçbiri, bir asırdan uzun süredir çoğu büyük film şirketine ev sahipliği yapan Los Angeles'ta çekilmedi.

MÜZİK VE SÜRPRİZLER

En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterilen Kieran Culkin, "Gerçek Bir Acı" filminde kuzeniyle birlikte aile tarihini incelemek için Polonya'ya giden bir adamı canlandırdığı rolüyle favori.

Ödül uzmanlarına göre, En İyi Erkek Oyuncu ödülü Chalamet ya da "The Brutalist" filminin yıldızı Adrien Brody'ye gidebilir.

Brody, 2002 yılında 29 yaşındayken "Piyanist" filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandığında, ödülü kazanan en genç oyuncu oldu. Chalamet, o zamanki Brody'den dokuz ay daha gençti.

En iyi kadın oyuncu ödülünün "The Substance" filmindeki performansıyla Moore'a gitmesi bekleniyor , ancak bir uzman kategorinin "I'm Still Here" filmindeki performansıyla Brezilyalı Fernanda Torres'e sürpriz bir zafer kazandırabileceğini söyledi. Digital Spy'da film editörü olan Ian Sandwell, akademinin uluslararası üyeliğini artırdığını ve bunun Torres'i kayırabileceğini söyledi.

Sandwell, "O, Demi'nin gecedeki sürprizini bozabilecek tek kişi olabilir" dedi.

Yapımcılar, aday gösterilen orijinal şarkıların her birinin müzisyenler tarafından seslendirilmesi geleneğini iptal ederek, bunun yerine şarkı yazarlarına odaklanmak istediklerini söylediler.

"Wicked" dizisinin yıldızları Ariana Grande ve Cynthia Erivo'nun performansları ve Kasım ayında hayatını kaybeden müzik yapımcısı Quincy Jones'a bir saygı duruşu da dahil olmak üzere pek çok müzikal an vadediyorlar.

Ayrıca daha önce duyurulmamış bazı misafirlerin de katılacağını tahmin ediyoruz.

Yapımcı Raj Kapoor, "Sürpriz unsurunu çok seviyoruz" dedi.