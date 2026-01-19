Ali Can POLAT

Otomotiv Sanayicileri Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, piyasalarda yeniden hurda teşvik beklentisi doğmasını “Biz böyle bir teşviği tabii ki destekleriz. Yollardaki emisyonların yüzde 95’i, 1990’dan önce üretilmiş ve hâlâ kullanılan araçlardan kaynaklanıyor. Ama şu an için çıkması gibi bir beklentimiz yok” ifadesiyle değerlendirdi.

Otomotiv pazarı 2025’i 1.2 milyon adet satışla yeni bir rekor kırarak kapatırken, yerli araçların payı her geçen gün geriliyor.

2024’te yüzde 31 olan yerli araç payının 2025’te tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 29’a gerilediğini söyleyen Otomotiv Sanayicileri Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, “Türkiye’de yerli araç üretimi ve satışının artırılması gerek” dedi. Eroldu, “Türkiye, sattığından daha çok araç ithal ediyor. 7.7 milyar dolar eksideyiz. Burada üretimi artırmalıyız. Kapasite kullanım oranımız yüzde 70’ten yüzde 67’ye düştü” diye konuştu.