Galatasaray rekor kıra kıra ligde şampiyonluğa yürüyor. Eyüp engelini de 5 golle geçen sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 31 gole ulaşarak kariyer rekorunu egale etti. Nijeryalı futbolcu ne gole doyuyor ne de rekora. Şimdi önünde kırılacak yeni bir rekor var.

24 YILDIR KIRILMADI

Osimhen, Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası finali ve Süper Lig’de kalan 5 maçta 1 kez daha ağları sarsarsa kişisel gol rekorunu kıracak. 120. yaşını kutlayan G.Saray’ın bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu 34 golle Mario Jardel. Brezilyalı futbolcunun rekoru tam 24 yıldır kırılamıyor.

ICARDI İLE AYNI SAYIDA

Vıctor Osimhen eğer son 6 maçta 4 gol daha kaydederse Mario Jardel’i de geçip, Galatasaray’ın 120 yıllık tarihine yazılacak. En golcü G.Saraylı futbolcular klasmanında Osimhen şu anda Mauro Icardi (31) ile aynı sayıda. Nijeryalı bir gol daha atarsa Bafetimbi Gomis’i yakalayacak. Ardından da sıra Jardel’in rekorunu kırmaya gelecek.