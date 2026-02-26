İstanbul’daki ilk maçta rakibini 5-2 mağlup ederek büyük bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, Torino’daki rövanşta beklemediği bir dirençle karşılaştı. Juventus; Locatelli, Gatti ve McKennie’nin golleriyle maçı uzatmalara taşımayı başardı. Herkesin nefesini tuttuğu 105. dakikada ise sahneye Victor Osimhen çıktı. Attığı kritik golle toplam skoru 7-5’e getiren Osimhen, Galatasaray’ı bir üst tura taşıyan kahraman oldu.

Neden Sevinmedi? Osimhen’den Ezber Bozan Açıklamalar

Golün ardından stadyumda büyük bir coşku beklenirken, Osimhen’in donuk ifadesi ve kutlama yapmaması şaşkınlık yarattı. Maç boyu arkadaşlarına istediği pasları alamadığı için sitem dolu bir beden dili sergileyen yıldız golcü, maç sonu sessizliğini bozdu.

Osimhen, merak edilen o kararın arkasındaki üç temel nedeni şöyle sıraladı:

Vefa ve Saygı: "Kariyerimde dönüm noktası olan ve çok sevdiğim eski hocam Spalletti'ye olan saygımdan dolayı sevinç yaşamadım."

Özeleştiri: "10 kişi kalmış bir rakibe karşı beklenen performansı sergileyemedik, kötü oynadık. Ben hislerini gizleyebilen bir adam değilim."

Rakibe Takdir: "Bugün Juventus taraftarları takımlarını ayakta alkışladı çünkü bizden daha iyi bir oyun ortaya koydular."

"Bir üst tura yükseldiğimiz için elbette çok mutluyum ancak sahada sergilediğimiz oyun bu coşkuyu gölgeledi."

Transfer Dedikoduları ve İtalya Bağlantısı

Maç öncesi basın toplantısında Juventus’u "futbol tarihinin en büyük kulüplerinden biri" olarak tanımlayan Osimhen, bir dönem siyah-beyazlı formayı giymeye çok yaklaştığını itiraf etmişti. Napoli ile temaslarının sürdüğünü ancak eski kulübünden bu maç özelinde bir mesaj almadığını belirten golcü, her ne kadar Galatasaray’a aidiyet hissettiğini söylese de İtalya’daki bu vakur duruşu farklı yorumlara kapı araladı.

Devler Ligi'nde Yeni Rakip Kim Olacak?

Zorlu Juventus engelini aşan Galatasaray’ın son 16 turundaki muhtemel rakipleri de netleşti. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, kura çekiminde İngiliz devleri Tottenham veya Liverpool ile eşleşecek.