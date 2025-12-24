Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Nijerya, Tanzanya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Mücadelede Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'e tribünlerden büyük ilgi gösterilirken, yıldız futbolcunun oyundan çıkarken teknik direktörüyle yaşadığı diyalog Afrika basınında geniş yankı uyandırdı.

OYUNDAN ALINMASINA TEPKİ

Karşılaşmada Nijerya'ya galibiyeti getiren goller Ajayi ve Lookman'dan geldi. Nijerya'nın golcü ismi Victor Osimhen ise 86. dakikada oyundan alınarak yerini Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu'ya bıraktı.

Osimhen'in değişiklik tabelasıyla kenara gelmesinin ardından verdiği tepki dikkat çekti. Yıldız oyuncunun, oyundan çıkmasının ardından Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle ile kısa süreli bir diyalog yaşadığı görüldü.

CHELLE KOLUNDAN TUTUP GERİ ÇEKTİ

Osimhen'in kenara gelmesinin ardından Eric Chelle ile konuştuğu, hatta teknik direktörün Osimhen tam yanından ayrılacağı sırada kolundan tutarak geri çektiği ve bir şeyler daha söylediği anlar kameralara yansıdı. Afrikalı gazeteci Micky Jnr, bu görüntüleri kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

'HAYAL KIRIKLIĞI DOLU BİR GECEYDİ'

Paylaşımda, Osimhen'in oyundan çıkma kararından açıkça memnun olmadığı belirtilirken, yıldız futbolcunun Tanzanya'nın üçüncü kalecisine karşı gol bulamamasının da "hayal kırıklığı" yarattığı ifade edildi. Görüntüler kısa sürede Afrika basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.