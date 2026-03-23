Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu kez saha dışındaki bir iddiayla gündeme geldi. Afrika basınından Afrik-Foot, golcü futbolcunun Türkiye'nin köklü kulüplerinden İstanbulspor'u satın almak için girişimlere başladığını yazdı.

Haberde; Osimhen'in İstanbulspor'u almaktaki asıl amacının Nijerya-Türkiye hattında bir futbol köprüsü kurmak olduğu ifade edildi. Niyetinin, Nijerya'da da bir futbol şubesi açılarak altyapıdan yetişen genç futbolcuların hem keşfedilme hem de gelişmesinin sağlanacak olması olduğu belirtildi.

GENÇLERİN VİTRİNİ OLACAK

Habere göre Osimhen'in niyetindeki projede; genç oyuncuları geliştirip, tecrübe kazandırdıktan sonra İstanbulspor aracılığıyla Avrupa'ya transfer olacakları bir sistem yaratmak yatıyor.