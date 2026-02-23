Juventus karşısında ortaya koyduğu müthiş performansın ardından dizinde ağrı hisseden Nijeryalı yıldız, tedbir amaçlı olarak Konyaspor deplasman kadrosuna alınmamıştı.

Teknik heyet, risk almamak adına golcü oyuncuyu dinlendirme kararı vermişti. Yapılan kontrollerin ardından Osimhen'in durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Sağlık ekibinin raporuna göre yıldız futbolcunun dizindeki ağrının yoğun maç temposuna bağlı olduğu ve önemli bir sakatlık tespit edilmediği belirtildi. Osimhen'in, Galatasaray'ın Juventus ile deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesinde forma giyebilecek durumda olduğu vurgulandı.

Galatasaray, dünkü antrenmanda Victor Osimhen’in rejenerasyon grubuyla salonda çalıştığını açıklamıştı. Galatasaray forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Victor Osimhen, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.