UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Ajax deplasmanına çıkacak.

Sarı kırmızılı ekipte, kritik maç öncesinde yıldız oyuncu Victor Osimhen, UEFA'nın kanalına konuştu.

'İZ BIRAKMA ZAMANI'

Nijeryalı yıldız, Devler Ligi'nde iz bırakmak istediklerini ifade etti. Galatasaray taraftarının ilgisine dikkat çeken Victor Osimhen "Galatasaray taraftarının ilgisini görünce insanın içinde ateş yanıyor. Her koşulda bu arma için oynamak istiyorsun. Galatasaray'ı gerçekten çok seviyorum ve onlarla her şeyi yaşamaya hazırım. İyisiyle, kötüsüyle ama umarım daha çok iyisiyle.

Bu yıl tüm dünyanın tanıyacağı bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz çünkü Avrupa'da gerçekten harika bir şey başardık. Yıllardır ligi domine ettik. Domine etmeye devam edeceğiz ama şimdi en prestijli maçlarda, yani Şampiyonlar Ligi maçlarında iz bırakma zamanı. Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten fark yaratmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak harika bir şey. Bu yıl tüm dünyanın tanıyacağı bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.

'KAHRAMANIM DROGBA'

Futboldaki kahramanını da açıklayan Osimhen "Futboldaki kahramanım Didier Drogba'ydı. Onu gördüm ve kendi oyunumu, onunkine benzetmeye çalıştım. Nasıl oynadığını ve futbol dışında nasıl yaşadığını görmeye çalıştım. Bu yüzden o adama minnettar olmalıyım çünkü şu anki halime bakılırsa, başarılarımın bir kısmını ona borçlu olduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.