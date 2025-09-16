Galatasaray Şampiyonalar Ligi’nin ilk haftasında perşembe günü Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Frankfurt Arena'da oynanacak olan maçTSİ 22.00'de başlayacak.
ANTRENMANDA YOK
Mücadele öncesinde Osimhen’in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor… Nijeryalı yıldız bugün de sarı kırmızılıların antrenmanında yer almadı. Bireysel çalışmalarına devam eden golcü oyuncunun durumu maç günü belli olacak. Teknik direktör Okan Buruk’un Osimhen’i Frankfurt maçı kadrosuna alması beklenirken oyuncunun ilk 11’de oynamasının zor olduğu belirtiliyor.