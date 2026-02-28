Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, son dönemdeki 'mutsuzluk' iddialarına verdiği uzun cevaplarla açıklama getirdi.

JUVENTUS GOLÜ AÇIKLAMASI

Alanyaspor maçının ardından konuşan Osimhen; Juventus'a attığı gole sevinmediği, Konyaspor maçında oynamadığı ve İlkay Gündoğan'a pazu bandını geri verdiği için mutsuz olduğu yönündeki iddiaları yanıtladı.

Osimhen, Juventus maçının ardından "Golden sonra sevinç yaşamama gerek yoktu. Sebepleri; birincisi, sevdiğim ve kariyerimde önemli rolü olan Spalletti'ye olan saygım. İkincisi ise 10 kişi kalan rakibimize karşı kötü oynadık. Duygularımı gizleyen bir oyuncu değilim. Juventus taraftarları takımlarını alkışladı çünkü daha iyi oynadılar. Ama tur atladığımız için elbette çok mutluyum" açıklamasını yapmıştı.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

27 yaşındaki golcü, bu açıklamalarıyla ilgili Alanyaspor maçının ardından şunları söyledi:

"Kimseyle problemim yok. Galatasaray'da çok mutluyum. Çoğu zaman golü kutluyorum ama bazen de kutlamazsınız. Juventus maçında da bir sebebi vardı. Geldiğim günden beri Galatasaray'da herkesle çok iyiyim. Kulübü, hocamı, taraftarımızı ve başkanımı seviyorum. Aramızda karşılıklı saygı-sevgi ilişkisi var."

"MAÇTAN ÖNCE DİZ PROBLEMİ YAŞADIM"

Süper Lig'in 23. haftasındaki Konyaspor maçında oynamamasıyla ilgili de konuşan Osimhen, "Konyaspor maçından üç gün önce bir diz problemi yaşadım. Sağlık ekibi de önümüzde çok büyük bir maç (Juventus) olduğu için o maçı atlamam tavsiyesinde bulundu. Kendimi zorlamak istedim ama sağlık ekibinin tavsiyesini dinledim. Sakatlıklardan uzak, daha uzun bir kariyeriniz olmasını istiyorsanız onları dinlemelisiniz" dedi.

"BİZE LİDERLİK ETMESİ İÇİN GERİ VERDİM"

İlkay Gündoğan'a kaptanlık pazu bandını vermesiyle ilgili de konuşan Nijeryalı yıldız, "İlkay Gündoğan dünya çapında herkesin tanıdığı bir oyuncu. Ben de çok seviyorum, inanılmaz bir insan. Çok vizyoner biri. Top geldiğinde bir sonraki hamlesi bellidir. Kaptanlık bandını bana vermesi garip geldi çünkü bize liderlik yapması için kaptanlık bandını geri verdim. İlkay'a çok büyük sevgi ve saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARA MİNNETTARIM"

Son olarak maç öncesi Galatasaray taraftarının kendisi için açtığı "Biz bir aileyiz ve aile her şeydir" pankartıyla ilgili konuşan Osimhen, şunları kaydetti:

"Benim için büyük bir sürprizdi. Taraftarımıza minnettarım. Galatasaray'ın forması ve arması için savaştığınızda gerçekten takdir edildiğinizi gösterdiler. Sadece ben Osimhen olduğum için değil, diğer oyuncular için de bu geçerli.

Kendi adıma bu sevgi için minnettarım. Galatasaray'ı her zaman olduğu gibi dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz. Onlar en iyisini hak ediyor ve biz de bu yüzden takım olarak ve bireysel olarak her şeyimizi vermek zorundayız."