Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Ajax deplasmanında adeta şov yaptı.

Nijeryalı futbolcu, Ajax karşısında 59. dakikada kafayla fileleri havalandırdı. Osimhen, 66 ve 78'de ise penaltıları gole çevirdi.

Osimhen, bu gollerle birlikte Avrupa'da üst üste 8 maçta gol sevinci yaşadı.

Bodo/Glimt maçında fileleri havalandıran ve üst üste 7. maçta gol atarak rekor kıran Osimhen, Ajax maçındaki golleriyle birlikte bu rekorunu da geliştirdi.

Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez bir maçta üç gol atan Victor Osimhen (vs Ajax), aynı zamanda Burak Yılmaz'dan (Kasım 2012 vs Cluj) bu yana Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.