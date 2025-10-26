Galatasaray’a kimler geldi, kimler geçti? Hagi, Baros, Jardel, Prekazi… Say say bitmez ama Victor Osimhen gibisi gelmedi. Nijeryalı futbolcu, yaşayan efsane. Geçen yıl 41 maçta 37 golle G.Saray tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu olmuştu. Ligde ve Avrupa’da durmadan gol atıyor. Bu sezon da 8 maçta 5 kez ağları sarstı.

Osimhen, G.Saray kariyerinde toplam 49 karşılaşmada 42 gole ulaştı. Nijeryalı, Jardel’i (0.79) geçerek sarı-kırmızılı kulübün tarihinde maç başına en çok gol atan (0.86) oyuncusu oldu. En skorer 7. yabancı oyuncu konumunda bulunan Osimhen, bir gol daha atarsa 43 golü bulunan hocası Okan Buruk’u da yakalayacak.