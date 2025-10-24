Bodo/Glimt maçındaki muhteşem performansıyla yine Avrupa’nın gündemine oturan Victor Osimhen konusunda Galatasaraylıların içini rahatlatacak açıklamayı Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu yaptı. Başkan Özbek, Nijeryalı yıldızın sözleşmesinde serbest kalma maddesi olmadığını söyledi, “Uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecek bir oyuncu. Ödediğimiz bonservis bedeli düşük kaldı” ifadelerini kullandı.

KARAKTER VE AİDİYET…

Sportif AŞ Başkanvekili Kavukcu ise 75 milyon Euro’ya aldıkları Osimhen’in Napoli ile yapılan pazarlıklardaki duruşuna övgü yağdırdı: “100 milyon versinler, Galatasaray’dan başka hiçbir kulübe gitmeyeceğim’ dedi. Bu, bizim için çok değerliydi. Duruşu, karakteri ve aidiyeti önemli. Napoli’ye teklif edilen rakamın üstünde tekliflfler vardı ama Osimhen G.Saray’ı seçti.”