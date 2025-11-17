2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Prens Moulay Hassan Stadyumu’ndaki mücadeleye Nijerya, 8. dakikada Onyeka’nın golüyle hızlı başladı. Kongo ise 32. dakikada Elia’nın golüyle skoru eşitledi. İlk yarının sonunda sakatlanan Victor Osimhen ikinci yarıya devam edemedi. Normal süre ve uzatmalarda skor değişmeyince seri penaltılara geçildi. Demokratik Kongo, penaltılarda rakibini 4-3 mağlup ederek bir sonraki tura adını yazdırdı.

TEKNİK DİREKTÖRLER BİRBİRİNE GİRDİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada tansiyon yükseldi. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Kongo’nun teknik heyetine tepki göstererek Sebastien Desabre ile tartıştı. Güvenlik ve teknik ekip araya girerek kavganın büyümesini engelledi.

“PENALTILAR SIRASINDA BÜYÜ YAPTILAR”

Chelle, maç sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada yaşanan gerginliğin nedenini anlatarak çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Penaltılar sırasında da yaşananları yedek kulübesinde Osimhen'e gösteren Chelle büyü yapıldığı iddiasında bulundu.

Penaltı atışları sırasında Kongo kulübesinin sürekli tekrarlanan birtakım hareketlerle “voodoo büyüsü” yaptığını savunan Chelle, şöyle konuştu:

“Penaltılar esnasında Demokratik Kongo yedek kulübesinde birisi voodoo büyüsü yapıyordu. Suya benzer bir şey vardı ve onu serpiyordu. Bu yüzden tepki gösterdim.”

Chelle, iddiasını İngilizce olarak da tekrarladı.