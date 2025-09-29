Galatasaray'ın sezon başında Türk futbol tarihine rekor olarak geçen bir bonservis tutarı ile kadrosuna dahil ettiği Victor Osimhen, sarı kırmızılı ekibe gelir getirmeye devam ediyor.

Galatasaray tarafından Victor Osimhen için hazırlanan özel koleksiyon, gördüğü ilgi ile adeta kasayı doldurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı golcü için satışa sunulan özel kutudan şu ana kadar 300 milyon TL ciro elde etti.

100 BİN SATIŞA YAKLAŞIYOR

Fanatik'in haberine göre GS Store mağazalarının bu ay fiziki olarak satmaya başladığı Victor Osimhen koleksiyonunda hedef 100 bin satış olarak belirlenmişti. Galatasaray'ın yeni transferi Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı golcü için satışa sunulan özel kutudan şu ana kadar 300 milyon TL ciro elde etti.

GS Store mağazalarında bu ay satışa sunulan özel koleksiyondaki. "Solo il Gala" adı verilen kutuda 30 bin satış barajı aşıldı. Yönetimin ilk etapta koyduğu 100 bin satış hedefinin kısa sürede yakalanabileceği belirtiliyor.