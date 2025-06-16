Galatasaray’da Victor Osimhen konusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. SÖZCÜ, Nijeryalı forvet ile sarı-kırmızılı yönetim arasında geçen son görüşmenin detaylarına ulaştı. Suudi kulüp Al Hilal’in yıllık 45 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu 26 yaşındaki golcü, yönetime “Galatasaray’dan para için vazgeçmem” dedi. Napoli’den gelecek haberi beklemeye geçen Osimhen’in öncelikliği futbol hayatını Avrupa’nın iddialı ekiplerinden birinde sürdürmek. Yıldız golcü, “Galatasaray’dan ayrılırsam yeni takımım ya İngiltere’den ya da İtalya’dan olur” şeklinde görüş belirtti. Napoli’yle direkt temasa geçen tek kulüp Juventus. Bu da Cimbom’un elini güçlendiriyor.

BERNARDO’DA RAKİP RONALDO

M.City’nin yıldız ismi Bernardo Silva, Galatasaray’ın gündeminde... Sarı-kırmızılılar, İngiliz kulübüne teklif yapmadı ama Portekizli yıldız için nabız yoklamaya başladı. Leroy Sane transferinde önemli rol oynayan menajer George Gardi’nin Silva’ya Galatasaray’ın projelerinden bahsettiği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi kozunu kullanacak olan Cimbom’un transferde rakibi çıktı. Cristiano Ronaldo’nun Silva’yla temasa geçip, Al Nassr’a gelmesi için baskı yaptığı belirtildi.

TER STEGEN KİRALIK İSTEMİYOR

Muslera’nın ayrılığının ardından yıldız bir kaleciyle boşluğu doldurmayı hedefleyen Galatasaray’da gündemin başında yer alan isim Marc Andre ter Stegen. Sarı-kırmızılılar hem Alman kaleciyle hem de Barcelona’yla temasa geçti. Katalan ekibinde 12 milyon Euro maaş alan 33 yaşındaki eldiven, bonservisiyle birlikte Cimbom’a gelmek istiyor. Kiralama formülüne sıcak bakmayan ter Stegen, sarı-kırmızılılardan 2 senelik sözleşmeyle 20 milyon Euro maaş talep etti. Galatasaray yönetimi, bu talebe karşı şu anlık beklemeye geçti.