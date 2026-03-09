Victor Osimhen bir açıldı pir açıldı… İlk 14 haftada sakatlık ve Afrika Kupası’nın da etkisiyle 10 maça çıkıp yalnızca 3 golle beklentilerin uzağında kalan Nijeryalı forvet, 15. haftadaki Samsunspor maçıyla birlikte vites yükseltti. O günden sonra sahaya çıktığı 8 karşılaşmada 8 gol, 4 asistle tam 12 gole direkt katkı verdi.

GERÇEK BİR LİDER

Aslan'ın zirvedeki yürüyüşünde ipleri eline alan Osimhen, şampiyonluk yolunda gerçek bir lider olduğunu da kanıtladı. 27 yaşındaki forvet geçen sezon da son haftalarda sorumluluk alarak Cimbom’u 25. kez zafere taşımıştı. Şampiyonlar Ligi’nde de 8 maçta 7 gol ve 2 asistle devleşen Osimhen, Liverpool karşısında tarih yazmaya hazırlanıyor. Yarın gol atarsa, Burak Yılmaz’ın 2012/13 sezonunda kırdığı, “Türk kulübü adına bir sezonda en çok gol” rekorunu egale edecek.