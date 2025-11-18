MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen ve dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer alan Lionel Messi'nin ismi son günlerde Galatasaray ile anılırken dikkat çeken bir açıklama geldi.

Messi'nin menajeri George Gardi, fırsat oluşması durumunda Arjantinli yıldızın Galatasaray'a faydalı olabileceğini belirtirken; Sky Sports'a konuşan Gardi, şunları kaydetti:

"BİR FIRSAT OLURSA..."

"Başkan Dursun Özbek, Messi sorusunu yanıtladı zaten. Ben şunu söyleyebilirim ki, Messi bir futbol efsanesi. Bir fırsat olursa Galatasaray için faydalı olabileceğini düşünüyorum."

NE OLMUŞTU?

"Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz?" şeklindeki bir soruya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şu yanıtı vermişti:

"Messi mi dedin, bir daha söylesene? Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan noktalara yaptık, takımı muhafaza ettik. 3 sene üst üste şampiyon olan takımın omurgasını, özellikle takımın tümünü muhafaza ettik. Transferle başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Çıtayı çok yükselttik. Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. Başarı seviyesini yüksek seviyeye çıkardık. Bu yüzden rahatlıkla Messi sorusu soruyorsun. Bunları yaparken de iyi bir finansal durum yakaladık. Bunu bozacak hiçbir faaliyette bulunmuyoruz. Tüm yaptığımız işler, hepsi finansal kapasitemizin içinde kalmalı. Onun için iyi bir takım kurduk. İnşallah Avrupa'da da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için de gerekeni yapacağız."

2024 yaz transfer döneminin en dikkat çeken ve sürpriz hamlelerinden biri olan Victor Osimhen transferinde de rol oynayan Gardi, Osimhen'in transferi için şunları söylemişti:

"Transfer, cuma gece yarısı Avrupa pazarlarının kapanmasından sonra başladı. Victor’un Napoli’den ayrılmadığını ve Napoli’de özel bir durumun olduğunu fark ettim. Kulüpten, oyuncunun kiralık gitmesine izin verip vermeyeceklerini sordum. Onlar da açık kapı bıraktılar. Hemen Galatasaray ile iletişime geçtim ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini, birkaç gün içinde tamamlanması gerektiğini söyledim."