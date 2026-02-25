Galatasaray'ın başta Victor Osimhen olmak üzere birçok büyük transferinde 'kilit adam' olan menajer George Gardi, Juventus maçı öncesi İtalyan basınından TuttoSport'a açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

"Galatasaray'ın maaşlı çalışanı değilim, önemli işler yapıldı ve Galatasaray'ın saygısını korumaya devam etme gayretindeyim" diyen menajer Gardi, Sarı-Kırmızılılara getirmek isteyip süreci nihayete erdiremediği için en çok üzüldüğü ismi de açıkladı. Gardi'nin sözlerinden öne çıkanlar şöyle oldu:

"Özellikle masadaki isimler üst düzey oyuncular olduğunda bazı transferler sonuçlanmayabilir, bu normal. Burada çok fazla değişken ve koşul devreye girer. En büyük pişmanlığım; geçen yaz Inter ile anlaşma bozulduktan sonra Ademola Lookman'ı transfer etmeyi denedim. Osimhen'de olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralama formülünü uygulamak istedim. Ama onlar satıştan kaçındı. Ocak ayında da aynı şey oldu; bu sefer de Atalanta'nın talepleri çok fazlaydı.

"KENAN İÇİN TORİNO'YA GİDİP GÖRÜŞTÜM"

Üç yıl önce, Kenan Yıldız henüz genç ve tanınmayan bir yetenekken, Ocak 2023'ün sonunda görüşmeleri başlatmak için Torino'ya gidip Juventu ile masaya oturdum. Rakamlar konusunda anlaşmazlıklar vardı; Juventus 7 milyon euro istiyordu ama menajer kabul etmedi. 2023 yazında tekrar denedim ama o artık oyuncunun kulüp içindeki değeri artmıştı ve Juventus'un talepleri de katlanmıştı.

"OSIMHEN TRANSFERİ KARMAŞIK BİR BULMACAYDI"

Osimhen'in transferi özellikle kiralık olarak geldiği ilk yılda karmaşık bir bulmacaydı. Sorunlar vardı, imzalar bir türlü gelmiyordu. UEFA listesi ertesi gün kapanacaktı... Napoli Havaalanı'nda telefonla görüşmeler yaparak geçirdiğim saatleri hatırlıyorum, o sırada İstanbul Havaalanı'nda binlerce Türk taraftar bekliyordu ve ben her an 'Ya şimdi bir şeyler ters giderse...' diye endişeleniyordum."