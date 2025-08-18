Napoli’de, Olympiacos ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Romelu Lukaku'dan kötü haber geldi.
Yapılan kontrollerinde Belçikalı golcünün, sol uyluk ön adalesinde yüksek dereceli yırtık tespit edildi.
3 AY UZAK KALACAK
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Lukaku’nun detaylı tetkiklerden geçtiği ve oyuncunun rehabilitasyon sürecine başlayacağı ifade edildi.
Tedavi süreci en az 3 ay sürmesi beklenen Belçikalı yıldızın sahalara dönüşünün Ocak ayını bulması bekleniyor.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Napoli'nin bu sakatlığın ardından forvet hattına takviye yapmak için yeniden transfer piyasasına yönelmeye hazırlandığını söyledi.