Galatasaray’da göstederdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Osimhen için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Daily Mail'in haberine göre, Chelsea, Osimhen'in serbest kalma bedelini (75 milyon euro) ödemek ve Nijeryalı golcünün transfer maliyetini karşılamak için 11 ismi gözden çıkardı.
İşte gözden çıkarılan isimler:
Kepa Arrizabalaga (Bournemouth'ta kiralık)
Alfie Gilchrist (Sheffield United'da kiralık)
Trevoh Chalobah
Axel Disasi (Aston Villa'da kiralık)
Ben Chilwell (Crystal Palace'ta kiralık)
Raheem Sterling (Arsenal'de kiralık)
Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund'da kiralık)
Renato Veiga (Juventus'ta kiralık)
Joao Felix (Milan'da kiralık)
Armando Broja
David Datro Fofana