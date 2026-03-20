Liverpool ile oynanan maçta kolu kırılan Osimhen milli arayı ülkesi Nijerya’da geçiriyor. Sağlık ekipleri tarafından kolu alçıya alınan Osimhen'in ameliyat olup olmayacağına önümüzdeki günlerde yapılacak detaylı değerlendirmeler sonucunda karar verilecek.

OSIMHEN DUA EDİLDİ

Milli aranın başlamasıyla birlikte ülkesine dönen yıldız oyuncu için Nijerya'da da destek mesajları ve dualar yükseldi. Nijeryalı eski oyuncu Odion Ighalo, sakatlanan Victor Osimhen'i dua etmesi için annesinin yanına götürdü. Osimhen'in sahalara dönüş tarihi yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA

Galatasaray’dan Osimhen için şu açıklama yapılmıştı: "Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir."