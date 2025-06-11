Leroy Sane transferini tamamlamak üzere olan ve piyasaya hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Osimhen’den de vazgeçmiş değil.

Hücum hattında güç kaybetmek istemeyen Galatasaray Osimhen'de hala ısrarcı. Şu anda transferde en büyük engel Napoli’nin talep ettiği 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli oldu.

NAPOLİ PEŞİN GALATASARAY TAKSİT İSTİYOR

Sky DE'de yer alan habere göre; Süper Lig'deki mali kurallar nedeniyle bu meblağı tek seferde ödemek istemeyen Galatasaray, bedelin taksitlendirilmesini teklif etti. Napoli ise şu ana kadar bu öneriye sıcak bakmadı. İtalyan ekibi ödemeyi peşin almak isterken, sarı-kırmızılılar ödeme planı üzerinde esneklik talep ediyor. Bu durum, taraflar arasındaki pazarlıkları kritik bir noktaya getirdi. Masada kıran kırana pazarlık devam ediyor.

TEMASTA OLAN AVRUPA DEVİ VAR

Bu arada Osimhen’e bir başka Avrupa devinin de ciddi bir ilgi gösterdiği ve resmi temasa geçtiği öne sürüldü. Galatasaray yönetimi, hem oyuncu hem Napoli ile anlaşma sağlamak için temaslarını sürdürüyor.

Transferin akıbeti önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Eğer sarı-kırmızılılar bu büyük transferi bitirirse, kulüp tarihine geçecek bir hamleye daha imza atmış olacak.