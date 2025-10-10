İtalya, Napoli’nin hayali sermaye kazançları soruşturması ile çalkalanıyor. Soruşturma kapsamında G.Saray’ın yıldızı Victor Osimhen’in mali polise verdiği ifade yayınlandı. İşte Nijeryalı yıldızın yürek yakan o sözleri: “Önceki menajerim (Jean Gerard) sadece transferimle ilgileniyordu, babamın sağlığıyla değil. O zamanlar futbolu düşünecek aklım yoktu. Gerard beni Nice’te buluşmak için aradı. Luis Campos ve Lille Başkanı Gerard Lopez de oradaydı. Bana Napoli’ye transfer olmam gerektiğini, prensipte zaten bir anlaşma olduğunu ve pandemi nedeniyle bunun Lille için iyi bir fırsat olduğunu söylediler.

HİÇBİR ŞEY ANLAMADIM

Ama ben bu konuda hiçbir şey bilmiyordum. Babamın ölümünün ardından Lille ve menajerime inanılmaz derecede öfkeliydim çünkü ölmeden önce onu görememiştim. Hatta babamın ölümünün farkında bile olmadan ertesi gün Napoli’ye gitmem gerektiğini söylediler. Lille başkanına saygımdan dolayı yine de Napoli’ye gittim ama hiçbir şey imzalamadım. Projeyi bana anla tan teknik direktörle ve ertesi gün Capri’de De Laurentiis ile görüştüm. Bana şehir ve kulüp hakkında bilgi verdi ama Giuntoli’ye ne dediğini anlayamadım çünkü İtalyanca konuşuyorlardı. Sözleşmeyi görüp görmediğimi sordu ama hiçbir şey almamıştım.”