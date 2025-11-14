2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-off yarı final maçında Nijerya, Gabon'u normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatmalarında 4-1 yendi ve finale adını yazdırdı. Karşılaşmada Osimhen 2 golle yıldızlaşırken, Gabon'un tek golü Galatasaraylı Mario Lemina'dan geldi.

Stade Prince Moulay El Hassan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Osimhen'in 90+12'de kaçırdığı gol gündem yarattı.

Attığı 2 şık golle galibiyetin mimarlarından olan Osimhen uzatma bölümüne geçilmeden hemen önce, maç 1-1 devam ederken Gabon yarı sahasında bomboş kaldı. Topu sürerek ceza alanına kadar gelen yıldız golcü Gabon kalecisi ile karşı karşıya çok rahat pozisyonda topu dışarıya attı!

İmkansız gibi görünen bir gol kaçıran Osimhen'in o anları sosyal medyada gündem olurken Nijeryalı takım arkadaşları ve teknik heyette kenarda büyük bir şaşkınlıkla olanları izledi.

Osimhen'in kaçırdığı gol sonrası maç uzatmalara gitti ve Nijeryalı golcü uzatmalarda 2 gol kaydetti. Maçtan sonra pozisyonla ilgili konuşan Osimhen, "O pozisyonu kaçırdıktan sonra takım arkadaşlarıma direkt penaltılara mı gideceğimizi yoksa uzatma olup olmadığını sordum. Bana uzatmaların olduğunu söylediler. Ben de onlara 'Çok üzgünüm, bunu telafi edeceğim' dedim" ifadelerini kullandı.

PLAY-OFF'A YÜKSELDİ

Bu sonuçla Nijerya, Afrika elemelerinde play-off finaline kaldı. Nijerya'nın rakibi, Kamerun-Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasının galibi olacak. Play-off final maçı, 16 Kasım Pazar günü oynanacak.